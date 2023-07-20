شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك بالبطولة الإفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب فى الفترة من 14 الى 20 أغسطس القادم، على مستوى الشباب والناشئين.

ويقيم اتحاد الكاراتيه تصفيات لاختيار افضل العناصر للمشاركة فى منافسات البطولة، وتقام التصفيات باستاد القاهرة وبحضور رئيس الاتحاد وعدد من مجلس إدارة الاتحاد .

ويشارك فى التصفيات اللاعبين الحاصلين على المراكز الستة الأولى فى بطولة الجمهورية، وأول أربعة مراكز فى التصفيات التى أقيمت قبل بطولة العالم 2022.

تقام التصفيات بنظام المجموعات من دور واحد، لاختيار اوائل المجموعات، ثم دور ثان بنظام المغلوب مع دور ترضية لترتيب اللاعبين من الأول الى السادس.