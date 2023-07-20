شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: الأهلى يستحق التتويج بكل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق استحق الحصول على جميع بطولات الموسم الحالي.

وأكد كريم أن التركيز الشديد للاعبين طوال الموسم ساعد على تحقيق البطولة، مبديًا سعادته بعودة الدرع مرة أخرى للنادي، وقال إن دعم الجماهير ساعد الفريق على التتويج.

وأضاف فؤاد أن كلمة السر في فوز الأهلي هم اللاعبون والجماهير ‏الذين احتشدوا في جميع مباريات الدوري هذا الموسم، لمساعدة الفريق في الفوز بالبطولة.‏

وتابع كريم حديثه، مؤكدًا أنه يتمنى العودة بشكل سريع للمشاركة مع الفريق مجددًا وتحقيق البطولات مع الأهلي في الموسم المقبل، وأن يحقق جميع البطولات لإسعاد الجماهير.