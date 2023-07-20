شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستقر على التجديد موسمين لبابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسؤولي نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، علي التجديد لمدة موسمين لبابا فاسيليو المدير الفني للفريق، بعد نجاح الفريق في البقاء بدوري الاضواء للموسم المقبل.

ويتتظر مسؤولي البنك الاهلى ، عودة بابا فاسيليو من اليونان لفتح باب تجديد تعاقده بالإضافة إلي حسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق.

وسافر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، الي بلاده لقضاء اجازته عقب نهاية الموسم الكروي للفريق ، وضمان استمرار الفريق في دوري الاضواء للموسم المقبل.

وقرر بابا فاسيليو قبل سفره ، منح لاعبي فريق البنك الأهلي، راحة سلبية لمدة اسبوعين ، علي ان يعود الفريق الي تدريبات خفيفة لمدة أسبوع قبل أن يبدأوا الاعداد للموسم المقبل.

وفاز البنك الأهلى على نظيره فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

واحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.