كوكا: الأهلى قدم موسمًا استثنائيًّا.. وسعيد بالاحتفال بالدرع مع الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: الأهلى قدم موسمًا استثنائيًّا.. وسعيد بالاحتفال بالدرع مع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بدرع الدوري هذا الموسم، والذي تسلمه الأهلي رسميًّا مساء اليوم في أجواء احتفالية رائعة بحضور الجماهير عقب انتهاء مباراة الفريق أمام حرس الحدود التي أقيمت على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة.
وقال كوكا إن الفريق قدم موسمًا كبيرًا ونجح في حصد جميع البطولات التي شارك بها محليًّا وإفريقيًّا، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا وأبدًا على العهد في المنافسة على كل الألقاب، وقال إن الفريق نجح في تحقيق الفوز بخمس بطولات هذا الموسم محققًا العلامة الكاملة.
وأشاد لاعب الأهلي بالأجواء الاحتفالية خلال مراسم تسلم درع الدوري اليوم، مؤكدًا أن الاحتفال في حضور جماهير النادي أمر مختلف، وأن احتفالية اليوم خاصة بالنسبة إليه، لا سيما أنها البطولة التاسعة التي يحققها مع النادي.
واختتم كوكا تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي حقق أهدافه خلال هذا الموسم، وأن هناك تحديات كبيرة قادمة سوف يستعد لها بكل قوة.
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