شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى الجديد يحسم مصير مابولولو مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إحالة ملف العروض التى تلقاها الأنجولى مابولولو، مهاجم زعيم الثغر إلى المدير الفنى الجديد لاتخاذ القرار النهائى بشأن مصير اللاعب مع سيد البلد بالتنسيق مع الإدارة.

ويرغب مسئولو سيد البلد،فى منح المدير الفنى الجديد الصلاحيات كاملة،من أجل اتخاذ القرار النهائى،بشأن ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد،وذلك لفرض حالة من الاستقرار على الفريق.

وتوصل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إلى اتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفاركو لتولى تدريب الاتحاد السكندرى خلفاً للصربى زوران مانولوفيتش،الذى رحل بالتراضى عن تدريب سيد البلد خلال الساعات الماضية.

ويضع مسئولو نادى الاتحاد السكندرى الرتوش النهائية على تولى إيهاب جلال تدريب الاتحاد السكندرى،ويتبقى فقط التوقيع على العقود والإعلان الرسمي خلال ساعات.

ويرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن الأفضل فى الفترة الحالية التعاقد مع مدرب مصرى على علم ببواطن الأمور فى الدورى والكرة المصرية،حتى يخوض فترة الإعداد مع الفريق من البداية،ولا يتكلف عناء الوقت فى التعرف على اللاعبين.