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مروان عطية: الدورى مكافأة لجماهير الأهلى على دعمنا.. وأهدى الدرع لوالدى

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القاهرة - سامية سيد - هنأ مروان عطية لاعب الأهلي جمهور الأهلي والجهاز الفني والإدارة بعد التتويج بدرع الدوري، مؤكدا: "سعداء بدعم الجماهير وإسعادهم وأشكر من عزاني وأدعو لوالدي بالرحمة".

ووجه مروان رسالة إلى جماهير الأهلي من خلال تصريحات لقناة الأهلي: " منذ اول يوم دخلت النادي الأهلي وأنتم في ظهري وتدعموننا بشكل مستمر وأشكركم لأنكم باستمرار دافع لنا ونعمل على مكافأتكم دائما من خلال بطولة وراء الأخرى".

أضاف: "أهدي درع الدوري لروح والدي ووالدتي المتوفين وأتمنى لهم الرحمة والمغفرة، وأشكر كر من واساني في وفاة والدي".

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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