شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: الدورى مكافأة لجماهير الأهلى على دعمنا.. وأهدى الدرع لوالدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مروان عطية لاعب الأهلي جمهور الأهلي والجهاز الفني والإدارة بعد التتويج بدرع الدوري، مؤكدا: "سعداء بدعم الجماهير وإسعادهم وأشكر من عزاني وأدعو لوالدي بالرحمة".

ووجه مروان رسالة إلى جماهير الأهلي من خلال تصريحات لقناة الأهلي: " منذ اول يوم دخلت النادي الأهلي وأنتم في ظهري وتدعموننا بشكل مستمر وأشكركم لأنكم باستمرار دافع لنا ونعمل على مكافأتكم دائما من خلال بطولة وراء الأخرى".

أضاف: "أهدي درع الدوري لروح والدي ووالدتي المتوفين وأتمنى لهم الرحمة والمغفرة، وأشكر كر من واساني في وفاة والدي".