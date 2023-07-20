شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يكلف محاميا دوليا للحصول على رعاية إمام عاشور من ميتلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة خليل، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن هناك تكليف لأحد المحامين الدوليين للحصول على رعاية اللاعب إمام عاشور المنتقل حديثا إلى النادى الأهلى من قبل ناديه السابق ميتلاند الدنماركى.

وأوضح أسامة خليل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إمام عاشور قضى أكثر من 6 سنوات داخل جدران نادى غزل المحلة فى قطاع الناشئين ثم الوصول إلى الفريق الأول والانتقال إلى فريق حرس الحدود على سبيل الإعارة.

وأعلن النادى الأهلى عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات مقبلة.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إمام عاشور للأهلى.

وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.