شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتح ملف تمديد تعاقد مدافع المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو طلائع الجيش ملف تمديد تعاقد محمد سمير مدافع الفريق والمنتخب الأوليمبى، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل لذا يرغب مسئولو الطلائع فى حسم هذا الملف سريعاً لاسيما بعد تألق محمد سمير مع المنتخب الاوليمبى بالفترة الأخيرة.

وقاد محمد سمير الفراعنة الصغار للتأهل لأولمبياد باريس 2024، كما وصل المنتخب الأوليمبى لنهائى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً قبل أن يخسر اللقب لصالح منتخب المغرب.

ويعد محمد سمير الشقيق الأصغر لسعد سمير كابتن الأهلى السابق ومدافع فيوتشر الحالى.

سلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مسئولى ناديه التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم، والذى حدد خلاله قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها، وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

ومنح عبد الحميد بسيونى لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.

ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الاهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.