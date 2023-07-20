شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يضع خطة تدريبية لتطوير الحكام قبل انطلاق الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، خطة قوية لتطوير قدرات الحكام خلال فترة التوقف الدولى، من خلال معسكرات تدريبية مكثفة لإعداد حكام مميزين للموسم المقبل.

وقدم رئيس لجنة الحكام تقريره قبل أيام لاتحاد الكرة عن الفترة الماضية وخطته للاستعداد للموسم الجديد وما يشمله من تدريب الحكام سواء فى الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد.

واستقر بيريرا على عقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام، فى ضوء سياسة المكاشفة التى يتعامل بها مع الشارع الرياضى، بعد سلسلة من الأزمات التحكيمية شهدها الموم الماضي.

وأثنى بيريرا على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتعيين طاقم حكام مصرى لمباراة نهائي كأس الرابطة بين فريقى المصرى البورسعيدى وسيراميكا والمقرر لها يوم 22 يوليو الجارى، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الثامنة والنصف مساء.