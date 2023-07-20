شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، والتى حسمها المارد الأحمر لصالحه مؤخراً وتم تسليمه درع الدورى فى مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس الأربعاء، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة الحدود وبدأ التركيز فى مباراة بيراميدز.

ورغم حسم الأهلى لقب الدورى إلا أن الأهلى يطمح فى الفوز على بيراميدز مساء الأحد باعتبار أن هذه المباراة من المواجهات الكبرى للمارد الأحمر فى بطولة الدورى وتُعد المحطة قبل الأخيرة فى هذا الموسم للفريق الأهلاوى الذى سيختتم المسابقة الأربعاء المقبل بمواجهة المصري البورسعيدي ببرج العرب.