108 مباريات بالدورى المصرى و11 لقاء دوليا.. رصيد إمام عاشور قبل الانضمام للأهلى

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات مقبلة.

شارك لاعب الوسط صاحب الـ25 عاما فى 108 مباريات بالدورى المصرى وساهم فى 29 هدفا بعد تسجيل 17 وصناعة 12 آخرين.

ولعب إمام عاشور 11 مباراة بقميص منتخب مصر إذ أنه لاعب دولى منذ نوفمبر 2021.

وفي آخر تجاربه بالدوري المصري، شارك إمام عاشور في 102 مباراة بقميص الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في مختلف المسابقات.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إمام عاشور للأهلى.

وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.

وأشعل عاشور سوق الانتقالات فى مصر، بعدما أبدى النادى الأهلى اهتمامه بضم اللاعب، الذى أعلن عن عدم نيته فى الاستمرار مع الفريق الدنماركى فى الموسم الجديد بعد فترة إعارة قصيرة بالنصف الأخير من الموسم الماضى، فى الوقت الذى ظهر فيه اسم بيراميدز الذى انضم لسباق التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى قبل أن تحسم الصفقة للقلعة الحمراء.

وتصدر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، قائمة اللاعبين الأكثر بحثًا على موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، حيث تمت زيارة ملف اللاعب أكثر من كل لاعبى العالم المتواجدين على الموقع الذى يعد أكبر قاعدة بيانات لاعبين على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة.