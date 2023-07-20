شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 فى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، منافسات دور الـ16 فى بطولة العالم لناشئى الاسكواش المقامة حالياً فى ملبورن بأستراليا، وتأهل 11 لاعبا مصرياً إلى هذا الدور من البطولة بعد الفوز فى الدور التمهيدى، حيث حصدت الفتيات العلامة الكاملة.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم فى المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة فى عام 1980.

وجاءت مباريات المصريين كالتالى..

- ياسين شهدى والإنجليزى جونا براينت

- سلمان خليل والأمريكى ريشى سريفاستافا

- عمر سعيد صبحى والكولومبى خوان جوزيه لارا

- محمد زكريا والأمريكى فيرون تشيتورى.

- كريم التركى والماليزى يواكيم شواه

- أمينة عرفى والماليزية سيفيترا كومار

- زينة زين والأمريكية ماديسون هوو

- نادين الحمامى والهندية آناهات سينج

- ملك خفاجى والأمريكية ريا نافانى

- فيروز أبو الخير ونور مجاهد