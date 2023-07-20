شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يناقش خطة معسكر المنتخب فى سبتمبر بعد العودة من بلاده الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، للقاهرة الأسبوع المقبل بعد انتهاء إجازته الصيفية التى فضل قضاءها مع أسرته بالبرتغال، عقب معسكر المنتخب فى يونيو ونهاية مشوار المنتخب الأولمبى ببطولة أفريقيا أيضا.

وغادر فيتوريا لبلاده قبل قرابة 10 أيام، لقضاء عطلته الصيفية ومن المقرر أن يعود الأسبوع المقبل لمناقشة خطة معسكر المنتخب في سبتمبر والتى تتخللها مباراة رسمية مع إثيوبيا في ختام رحلة التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كان 2023 بكوت ديفوار، ومواجهة ودية أخرى مع تونس في ضوء التحضير لتصفيات المونديال عن قارة أفريقيا.

وطلب المدير الفني للمنتخب الوطنى من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل لكل منافس من منافسى المنتخب فى تصفيات كأس العالم، التى تنطلق فى نوفمبر المقبل، بعد وقوع الفراعنة فى مجموعة متوازنة أبرز ما فيها بوركينا فاسو وإثيوبيا.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026 فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.