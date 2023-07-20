شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يضع حراسة المرمى على رأس الأولويات فى خطة التدعيمات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب الأولوية لمركز حراسة المرمى في التدعيمات الصيفية للفريق استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء تعاقد المقاولون العرب مع حسن شاهين حارس الفريق الثانى، حيث بات المقاولون يمتلك الثنائى، محمود أبو السعود وأحمد عربى فقط.

وتمسك مسئولو المقاولون العرب باستمرار شوقى غريب المدير الفنى للفريق، وذلك بعد انتهاء الموسم الجارى واستقرار المقاولون فى المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 44 نقطة.

ويستهدف المقاولون استمرار دعم الفريق بعناصر شابة فى الموسم المقبل بعد نجاح التجربة التى وضعها شوقى غريب فى الموسم المنقضى.

من جانبه أكد شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب أنه سجل 21 لاعبا فقط فى قائمة الفريق هذا الموسم ويعتمد على الناشئين وأكثر نادى دعم المنتخب الأوليمبى، وقال شوقى غريب عقب الهزيمة فى الجولة الأخيرة أمام الأهلى برباعية مقابل هدف: "المقاولون كان أكثر نادى أعطى لاعبين للمنتخب الأوليمبى الذى وصل لأولمبياد باريس ونهائى أفريقيا، أحاول أن أخرج ناشئين دائما في الفريق وأمنحهم الثقة وأعمار الفريق كلها صغيرة، والقائمة لا يوجد بها إلا 21 لاعبا فقط والفريق يعد من أصغر الفرق من ناحية الأعمار".

من ناحية أخرى انتهت إعارة ثنائي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف "قطة"، كما انتهت إعارة الحبيب أحمد حسن لاعب زد، وفادى فريد مهاجم البنك الأهلي، بنهاية الموسم الجاري للمقاولون العرب.