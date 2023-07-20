شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عمار حمدي ومحمد محمود مع الأهلي الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير الثنائي عمار حمدي ومحمد محمود لاعبي الفريق الأحمر والمعارين إلى الاتحاد السكندري في الموسم الحالي.

ولم يحسم مارسيل كولر المير الفني للأهلي موقف الثنائي عمار ومحمود بشكل رسمي حتى الآن، وإن كان الاتجاه الأقرب هو تجديد إعارتهما إلى نادي الاتحاد، في ظل عدم وجود رغبة من المدرب السويسري في عودتهما بالموسم المقبل.

واستقر مسئولو النادي على عودة الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن، فيما يرفض رحيل أيا من اللاعبين المعارين في الوقت الحالي.

وانضم عمار محمد ومحمد محمود إلى نادي الاتحاد في يناير الماضي، ويقدمان مستويات طيبة مع زعيم الثغر ولكن خرجا من حسابات كولر من أجل العودة لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل.