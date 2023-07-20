شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يناقش ملف معسكر إعداد الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو طلائع الجيش فى الفترة الحالية ملف معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث يدرس جهاز الكرة بالطلائع فكرة إقامة معسكر داخلى فى إحدى المدن الساحلية لإقامة فترة الاعداد استعداداً لانطلاق مباريات الدورى الجديد.

سلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مسئولى ناديه التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم، والذى حدد خلاله قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها، وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

ومنح عبد الحميد بسيونى لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.