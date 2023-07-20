شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف إدارة المسابقات بوضع تصور نهائى لجدول دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، من إدارة المسابقات بوضع تصور لجدول دورى المحترفين وموعد بداية ونهاية المسابقة، فى الموسم المقبل، رغم اعتراض عدد كبير من الأندية على تطبيقها.

وأوصى اتحاد الكرة إدارة المسابقات بضرورة الانتهاء من هذا التصور فى غضون أسبوع ليتم الانتهاء من كل شىء قبل 1 أغسطس، وهو الموعد المحدد من قبل الأندية لعقد عمومية غير عادية لسحب الثقة من الاتحاد.

وذكر اتحاد الكرة فى بيانه الأخير أنه تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثانى والثالث بشأن دورى المحترفين، وتقرر تكليف إدارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافى والنفقات المالية عند اصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023 / 2024.

وضمن 20 ناديا التواجد فى دورى المحترفين "أ" فى الموسم المقبل المؤهل للدورى المصرى الممتاز، وهى كل من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان الهابطة من الممتاز، وفريقى بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.