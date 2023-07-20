أحمد سامى يحسم ملف الراحلين عن سموحة بعد العودة من الإجازة

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القاهرة - سامية سيد - يحسم أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، ملف الراحلين عن الفريق السكندرى بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ومنح أحمد سامى لاعبى سموحة 10 أيام راحة بعد انتهاء مشوار الفريق السكندرى فى بطولة الدورى، والذى نجح فى إنهاء البطولة فى المركز العاشر برصيد 42 نقطة، حيث حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر مثلها، سجل لاعبو الفريق السكندرى 36 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

ويقدم أحمد سامى تقريره الفنى لمجلس إدارة سموحة باللاعبين الراحلين والباقين معه وموقف اللاعبين المعارين من الأندية الأخرى، والمراكز التى يحتاج لتدعيمها من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى للموسم الجديد بعد العودة من الإجازة التي حصل عليها الفريق.

واستقر أحمد سامى على بدء فترة الإعداد للموسم الجديد 2023 /2024 يوم الخميس 27 يوليو الجارى، بمشاركة الصفقات الجديدة التي أبرمها في الفترة الحالية.

ومنح أحمد سامى لاعبى سموحة 10 أيام راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ويشارك اللاعبون الجدد في بداية فترة الإعداد للفريق السكندرى وهم المغربى عبد اللطيف بن قسو ومحمود وحيد بجانب محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى اللذين تم تجديد إعارتهم من الأهلى.