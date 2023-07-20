شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بطلا للعرب والصقر يظهر بقميص الأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 20 يوليو 2003 توج الزمالك بقيادة البرتغالى نيلو فينجادا بطلا للعرب لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه على الكويت الكويتى بهدفين مقابل هدف، ليرد اعتباره لهزيمته فى المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للزمالك كل من أحمد صالح، ومحمود محمود، بينما سجل أوليفيرا هدف الكويت، وفاز بشير التابعى بلقب أفضل لاعب فى البطولة، والراحل طه بصرى بلقب أفضل مدرب، وزافر حسين حارس الاتفاق السعودى بلقب أفضل حارس، وتوج أندرسون صامويل مهاجم الكويت الكويتى بلقب هداف المسابقة برصيد 4 أهداف.

خاض الزمالك المباراة النهائية بتشكيل مكون من: عبدالواحد السيد، إبراهيم حسن، محمد صديق، وائل القبانى (محمود محمود)، بشير التابعي، طارق السيد، أحمد صالح (عبدالحليم علي)، تامر عبدالحميد، طارق السعيد، حازم إمام الكبير "كابتن الفريق"، حسام حسن (سامح يوسف).

وشارك معهم فى البطولة كل من محمد عبد المنصف أوسة، وائل إسماعيل زنجا، أمير عزمى مجاهد، حسام عبد المنعم، أحمد عمران، جمال حمزة، محمد عبدالواحد، وليد صلاح عبداللطيف.

وفى مثل هذا اليوم 20 يوليو 2008 شارك أحمد حسن كابتن منتخب مصر لأول مرة مع الأهلى فى مباراة الزمالك بافتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا 2008 ، ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز الأفريقى الثالث على التوالى على غريمه الأبيض، والرابع على التوالى فى جميع البطولات.