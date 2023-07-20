شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بطلا للعرب والصقر يظهر بقميص الأهلى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 20 يوليو 2003 توج الزمالك بقيادة البرتغالى نيلو فينجادا بطلا للعرب لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه على الكويت الكويتى بهدفين مقابل هدف، ليرد اعتباره لهزيمته فى المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل للزمالك كل من أحمد صالح، ومحمود محمود، بينما سجل أوليفيرا هدف الكويت، وفاز بشير التابعى بلقب أفضل لاعب فى البطولة، والراحل طه بصرى بلقب أفضل مدرب، وزافر حسين حارس الاتفاق السعودى بلقب أفضل حارس، وتوج أندرسون صامويل مهاجم الكويت الكويتى بلقب هداف المسابقة برصيد 4 أهداف.
خاض الزمالك المباراة النهائية بتشكيل مكون من: عبدالواحد السيد، إبراهيم حسن، محمد صديق، وائل القبانى (محمود محمود)، بشير التابعي، طارق السيد، أحمد صالح (عبدالحليم علي)، تامر عبدالحميد، طارق السعيد، حازم إمام الكبير "كابتن الفريق"، حسام حسن (سامح يوسف).
وشارك معهم فى البطولة كل من محمد عبد المنصف أوسة، وائل إسماعيل زنجا، أمير عزمى مجاهد، حسام عبد المنعم، أحمد عمران، جمال حمزة، محمد عبدالواحد، وليد صلاح عبداللطيف.
وبدأ الأهلى صاحب الملعب بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه المباراة بتشكيل مكون من: أمير عبدالحميد، شادى محمد عبدالفتاح "كابتن الفريق"، وائل جمعة، أحمد السيد، محمد بركات، أحمد حسن، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان، الأنجولى جيلبرتو، عماد متعب، الأنجولى أمادو فلافيو.
بينما بدأ الزمالك بقيادة الألمانى راينر هولمان المباراة بتشكيل مكون من: عبدالواحد السيد، أحمد مجدى، محمود فتح الله، التونسى وسام العابدي، محمد عبدالله، أيمن عبدالعزيز "العائد من تجربة احتراف"، أحمد عبدالرءوف، محمد أبوالعلا، أسامة حسن، جمال حمزة، الغانى جونيور أجوجو.
فاز الأهلى بهدفين مقابل هدف تقدم الفهد الأنجولى أمادو فلافيو للأحمر فى الدقيقة 28، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف دون رد، وفى الدقيقة 62 سجل جمال حمزة فى شباك الأهلى هدف التعادل للزمالك، ولم يستمر الوضع كثيرا حتى أعاد أحمد حسن التقدم مرة أخرى للأهلى بعد أربع دقائق فقط من ضربة حرة، مسجلا أول أهدافه بالقميص الأحمر.
وحقق الصقر 16 بطولة، سواء على مستوى الأندية والمنتخبات، البداية كانت مع الإسماعيلى ولقب كأس مصر عام 1997، ثم كأس تركيا فى 2005-2006، ثم ثلاثية الدورى والكأس والسوبر مع أندرلخت البلجيكي، و3 بطولات للدورى مع الأهلي، ولقب وحيد فى كل من كأس السوبر المصري، ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بجانب كأس مصر مع الزمالك.. ومع منتخب مصر حصل على 4 ألقاب لكأس أمم أفريقيا فى 1998 و2006 2008 و2010.
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