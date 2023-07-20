شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب تقريرا شاملا عن الاتحاد المنستيرى قبل مواجهته فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تقريراً شاملاً عن الاتحاد المنستيرى التونسى قبل مواجهته فى الجولة الأولى من البطولة العربية المقرر لها يوم 28 يوليو الجارى.

وشاهد الكولومبى عددا من الفيديوهات الخاصة بالفريق التونسى، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته فى حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، التى تجمعهما يوم 28 يوليو.

كما حرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الفريق الأبيض الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية، من السبت المقبل، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.