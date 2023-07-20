شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يبدأ مراحل تأهيل إمام عاشور من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الأيام الماضية أنباء حول إصابة قوية لـ إمام عاشور الأمر الذى أثار مخاوف فى نفوس بعض جماهير القلعة الحمراء قبل أن يتأكد مسئولو الأهلي من عدم معاناة اللاعب من إصابة خطيرة.
وفى وقت سابق تحدث الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى عن إصابة أبو العلا، قائلاً فى تصريحات تليفزيونية مؤخراً: إصابة إمام ليست كبيرة وهى أول إصابة طويلة فى مسيرته وتابع طبيب المنتخب: "يوم 22 أبريل كانت إصابة إمام عاشور، إمام كان لديه إصابة عضلية كبيرة قطع في وتر العضلة الخلفية، نظريًا فترة علاج إمام عاشور من 10 لـ 12 أسبوعاً".
وأتم أبو العلا تصريحاته بقوله: إمام عاشور كان إلى حد كبير ملتزماً بالبرنامج العلاجي وأغلب فترات الراحة التي حصل عليها مُتفق عليها، لا أستطيع تحديد موعد عودة إمام عاشور فهو في مرحلة التأهيل وسيعود قريبًا.
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