شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تعسكر فى الصين استعدادا للبطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، إلى الصين للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية لسيدات الطاولة، والتى تقام الشهر المقبل.

واحتل منتخب تنس الطاولة المركز الأول فى ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية التى أقيمت بالمغرب على مستوى الناشئين، بعدما حقق اللاعبون 22 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و7 فضيات، بالإضافة إلى 8 ميداليات برونزية.

وتقدمت مصر على تونس التى جاءت فى الوصافة برصيد 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات وفضية و6 برونزيات، والجزائر فى المركز الثالث برصيد 12 ميدالية منها ذهبيتان، وفضيتان و8 برونزيات.