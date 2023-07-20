شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعانى إمام عاشور من إصابات مزمنة؟ طبيب الأهلى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، على الأنباء التى أثيرت حول إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر الجديد والمنضم حديثا من ميتلاند الدنماركى، بعدما خرج البعض للحديث عن معاناة اللاعب من إصابة مزمنة.

وقال أحمد أبو عبلة، خلال تصريحات تليفزيونية بعد مباراة حرس الحدود بالأمس، "سبق وقلنا إن بيرسى تاو لا يعانى من أى إصابة مزمنة، وهذا ما وضح وتأكد منه الجميع فى الفترة الحالية، وأطمئن جماهير الأهلى بشأن إمام عاشور، لأن الأهلي لا يضم أي لاعب إلا بعد التأكد من إنه سليم بنسبة 100%".

وشدد طبيب الأهلي : "إمام عاشور خضع لفحوصات طبية شاملة أجراها الأهلي له، وأؤكد مرة أخرى، أنه لا يوجد أي لاعب ينضم لصفوف الفريق الأحمر، دون التأكد من سلامته بشكل تام".

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالأهلى أنه تواصل مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، والمشرف على إصابة إمام عاشور، لمعرفة تفاصيل إصابته العضلية، مؤكدا أن إصابة اللاعب مطمئنة للغاية.