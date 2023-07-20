«الدرع في كيس زبالة» .. تفاصيل «الصورة المهينة» قبل تسليم الدوري للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للحظة وصول درع الدوري المصري في إلى ملعب مباراة الأهلي وحرس الحدود، قبل تسليمه إلى "الأحمر" وتتويجه باللقب.

واستغرب متابعون نقل الدرع التاريخي للدوري الذي يعد النسخة الأخيرة من شكله الحالي، في كيس قمامة باللون الأسود، إذ سيتم تقديم نسخة جديدة من الدرع بداية من الموسم المقبل.

وتعادل الأهلي مع حرس الحدود 1-1 قبل أن يستلم الفريق درع الدوري الذي حققه للمرة الـ 43 في تاريخه مستعيداً لقبه المفضل، ومؤكداً هيمنته على الألقاب في الموسم الحالي التي نال خلالها ألقاب كأس السوبر المصري مرتين وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وأخيراً الدوري.

مهينة وغير لائقة

علق الإعلامي تامر أمين، على الصورة المتداولة لدرع الدوري المصري، وهو موضوع داخل كيس بلاستيك أسود، قائلًا إن الصورة لا تصح من اتحاد الكرة المصري أو رابطة الأندية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، إن الصورة التي ظهر بها درع الدوري بهذا الشكل أمام العلن مهينة وغير لائقة، مردفا «الدوري العام أهم بطولة محلية ينظمها الاتحاد ورابطة الأندية».

وأكد أن معاملة درع الدوري العام بهذا الشكل غير لائقة، موضحًا أن البرنامج تواصل مع رابطة الأندية المسئولة عن تسليم الدرع اليوم، قبل الهواء، للسؤال عن حقيقة الصور.

وذكر أن الرابطة أكدت أن الصور حقيقية، موضحة أن «الدرع لم يصل إلى الاستاد بهذا الشكل، بل وصل في الواحدة ظهرًا معززًا مكرمًا، ثم طلب انتقاله في السابعة مساء من المكان الموجود فيه بجوار مقصورة الإعلاميين والمركز الصحفي، إلى أسفل المقصورة لتسهيل تسليمه فيما بعد للاعبي النادي الأهلي».

ولفت إلى أن «الاستاد كان مليئًا بجمهور النادي الأهلي، ولم ترغب الرابطة في إثارة ضجة مع انتقال الدرع، لذلك طلبت من أحد المندوبين نقله بهذا الشكل».

وأكمل: «ومع ذلك لا يصح، أقدر أن المشكلة أقل الآن، لأنه لو جاي من اتحاد الكرة بهذا المنظر فهي فضيحة، هذا مشهد لا يليق، طالما تصور بهذا الشكل فالصورة سيتم تداولها وانتشارها بشكل واسع، ينفع دي الصورة التي يرى بها درع أهم بطولة في مصر؟».