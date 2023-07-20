شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يسلم تقريره الفنى عن الموسم الماضى للجنة الثلاثية بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم حمزة الجمل، المدير الفنى لنادى الإسماعيلى، تقريره الفنى عن قائمة الإسماعيلى عن الموسم الماضى للجنة الثلاثية التى تدير النادى فى الوقت الحالى، لمعرفة كل شىء عن الموسم الصعب، الذى كاد أن يهوى بالفريق إلى القسم الثانى.

وقدم حمز الجمل فى تقريره الفنى رؤيته فى قائمة الفريق الحالية، وأوصى بضرورة الاستغناء عن أكثر من نصف الفريق الحالى وتدعيم الفريق بلاعبين آخرين قادرين على تحقيق أهداف النادى وإعادته للمكانة التى تليق بتاريخ الدراويش بين الأندية.

وطالب حمزة الجمل من المسئولين ضرورة البحث عن عروض لبعض اللاعبين للرحيل عن الدراويش وإخراج البعض الآخر عن طريق الإعارات ليزدادوا خبرة خارج الإسماعيلى ثم استعادتهم فيما بعد من أجل إفادة الدراويش مرة أخرى.

ورحل عن الإسماعيلى العديد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع النادى ولم يتم التجديد لهم بسبب الأزمة المالية والتى يأتى فى مقدمتهم الحارس أحمد عادل عبد المنعم وعمر الوحش ومصطفى فارس وأحمد مدبولى ومحمد الشامى.

من جانبها، قدمت اللجنة الثلاثية التى تدير النادى الإسماعيلى فى الوقت الحالى، الشكر لحمزة الجمل وجهازه الفنى على المجهود الرائع الذى قاموا به بعدما نجحوا فى العبور بالفريق لبر الأمان بعدما ظل مهددا للهبوط للقسم الثانى، إلا أن الفريق استعاد توازنه وحقق الانتصار فى آخر مباراتين أمام الداخلية والاتحاد السكندرى مما جعل الفريق ينهى المسابقة فى المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.