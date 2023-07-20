شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل أموال مصطفى فتحى والجزيرى لدفع غرامة شيكابالا وحل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل مسئولو نادى الزمالك باقى مستحقاتهم المالية فى صفقة انتقال مصطفى فتحى إلى التعاون السعودى، وكذلك مبلغ المشاركة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا النسخة الماضية، ومبلغ مشاركة سيف الدين الجزيرى مع منتخب تونس فى كأس العالم الأخير بقطر لسداد غرامة شيكابالا لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالى.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالى لتوفير الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، من أجل رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء.

ويبذل مسئولو الزمالك مجهودا كبيرا من أجل توفير الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة والبالغة مليون و500 ألف يورو، من أجل سدادها الأسبوع المقبل ورفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة قبل المشاركة فى البطولة العربية.

وتلقى اتحاد الكرة، خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد فترتين في موسم 2021 / 2022 صيفية وشتوية قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022 / 2023.