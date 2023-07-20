انطلاق بطولة كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج بمشاركة 3 آلاف لاعب

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت فعاليات بطولة كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج اليوم الخميس في استاد القاهرة والمقامة خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة كأس مصر المفتوحة يشارك فيها نحو 3 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية والذي من المتوقع أن يشهد منافسات قوية كونه ضمن البطولات التي تفرز اللاعبين واللاعبات المتميزات.

بطولة كأس مصر المفتوحة بمثابة مهرجان كبير للكيك بوكسينج

وأضاف أن بطولة كأس مصر المفتوحة بمثابة مهرجان كبير للكيك بوكسينج وجميع الألعاب المنضمدة إليه وتساهم بشكل كبير في زيادة انتشار اللعبة الآخذ في الانتشار مما رفع عدد اللاعبين المسجلين في الاتحاد إلى أكثر من 50 ألف لاعب ولاعبة في جميع المراحل السنية.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.