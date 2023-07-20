شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، اليوم، الاستعداد لمباراة بيراميدز، حيث أغلق الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة الحدود وبدأ التركيز فى مباراة بيراميدز.

ويطمح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في الفوز على بيراميدز في مباراته المقبلة للحفاظ علي سلسلة اللا هزيمة في الدوري، بخلاف أن مباراة الفريقين أصبحت من المواجهات الكبرى للمارد الأحمر فى بطولة الدورى وتُعد المحطة قبل الأخيرة فى هذا الموسم للفريق الأهلاوى الذى سيختتم المسابقة الأربعاء المقبل بمواجهة المصري البورسعيدي ببرج العرب.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز بالدوري

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقبا للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.