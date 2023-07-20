شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكونغ فو تسافر إلى أبيدجان للمشاركة فى البطولة الأفريقية الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب المصرى للكونغ فو مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس للمشاركة فى البطولة الأفريقية الثامنة، التى تقام خلال الفترة من 20 إلى 25 يوليو الجارى فى مدينة إبيدجان بكوت ديفوار.

وقال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للووشو كونغ فو، إن البطولة الأفريقية الثامنة للووشو كونغ فو تشهد منافسات غاية فى القوة بين الدول المشاركة.

وتابع رئيس الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو أن لاعبى المنتخب استعدوا جيدا لمنافسات البطولة الأفريقية الثامنة من خلال معسكر مفتوح ومغلق قبل موعد البطولة من أجل تكثيف الجرعة التدريبية قبل السفر للمشاركة فى البطولة.

وتضم بعثة الفراعنة 11 لاعبا ولاعبة بواقع 7 لاعبين فى الساندا عمر ممدوح على، محمود عاطف السيد، أحمد إسماعيل محمد، جمعة رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء رجب عوض، ياسمين سليم على، فيما يضم منتخب الأساليب 4 لاعبين وهم يوسف محمود كمال، مروان عاطف عبد المقصود، سارة صلاح محمد، روئ خالد علي.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لبعثة المنتخب المصرى للكونغ فو كابتن عماد عيسى مدرب منتخب الساندا، كابتن رمضان محمد رمضان مدرب منتخب الأساليب، والحكم الدولى عصام سليمان، الحكم الدولى أحمد فواد، الحكم الدولى آيات سليمان حسن واللواء عصام خاطر أمين عام الإتحاد الإفريقى ورئيس لجنو التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصرى للكونغ فو و المهندس محمود خيرى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للووشو كونغ فو رئيس البعثة.