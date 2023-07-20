شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء وعائلات نجوم الأهلى يزينون احتفالية التتويج بالدرع الـ43.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت احتفالية الأهلى بتتويجه بدرع الدورى رقم 43 فى تاريخه، والتى أقيمت أمس بعد التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق، مشاركة أسر وأبناء نجوم الفريق الأحمر في الاحتفالات.

وحرص نجوم الأهلي على اصطحاب آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم، لمشاركتهم فى التقاط صور تذكارية مع الدرع الذى عاد إلى القلعة الحمراء بعد غياب في آخر عامين.

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الأحد المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، والتى حسمها المارد الأحمر لصالحه مؤخراً وتم تسليمه درع الدورى فى مباراة حرس الحدود التى أقيمت أمس الأربعاء، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة الحدود وبدأ التركيز فى مباراة بيراميدز.

ورغم حسم الأهلى لقب الدورى إلا أن الأهلى يطمح فى الفوز على بيراميدز مساء الأحد باعتبار أن هذه المباراة من المواجهات الكبرى للمارد الأحمر فى بطولة الدورى وتُعد المحطة قبل الأخيرة فى هذا الموسم للفريق الأهلاوى الذى سيختتم المسابقة الأربعاء المقبل بمواجهة المصري البورسعيدي ببرج العرب.