شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن مصير الشناوى مع الأهلى وموقف كولر من رحيله فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامى أحمد شوبير عن وجود مفاجأة بشأن موقف محمد الشناوى قائد الأهلى من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم إف إم: "الأهلى يحتاج إلى ظهير أيسر بديل لعلي معلول ومدافع مع محمد عبد المنعم وحارس مرمى حال رحيل محمد الشناوي إلى النصر السعودي وهناك حديث عن عودة محمد شكري".

تابع: "وفيما يخص المدافع يوجد عدد كبير مثل عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عابدين في فريق الشباب، وضم مهاجم قوي والكلام عن ضم جوستافو سوزا ورضا سليم".

واستطرد شوبير: "السؤال هل شعرت بأي أزمة بعد مشاركة علي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة عرين الأهلي؟ وعند مشاركة حمزة علاء مع المنتخب الأولمبي، وما أستطيع قوله أن رحيل الشناوي يعني أنه لن يرحل علي لطفي، وزاد الكلام عن وجود عرض جاد من الدوري السعودي للشناوي".

وواصل: "الشناوي تحدث مع مسئولي الأهلي عن احتمالية وجود عرض من السعودية، واستفسروا من كولر عن رغبة اللاعب في الرحيل بعد تقديم كل ما لديه للأهلي وتضحيته لصالح النادي، ورد كولر بأنه لن يكون أقل تقدير من إدارة الأهلي لقائد الفريق ووافق على رحيل الشناوي حال وصول عرض رسمي وهذه هي المفاجأة".

وعن موعد وصول العرض الرسمي للتعاقد مع الشناوي، أكد: "الموضوع متوقف على مفاوضات النصر مع الإسباني دافيد دي خيا ، وحتى هذه اللحظة لم يأتي للأهلي عرض رسمي، والحديث بين الشناوي وبعض المسئولين في النصر السعودي فقط".

وفيما يخص ملف الاستاد، أضاف أن ملف الاستاد قارب على الظهور واقتربوا من الإعلان عن رعاية احدى شركات التأمين العالمية التي تحمل اسم استاد عالمي، ولكن فكرة تصميم الاستاد على هيئة نسر الأهلي لا علم لي بها".