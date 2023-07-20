شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يظهر فى الجيم ويخوض المرحلة قبل الأخيرة من علاج الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبي،التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض.

وظهر الونش فى أحد صالات "الجيم" خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية التى تساعده فى عملية التأهيل من الصليبى.

وتعد مرحلة التأهيل التي يخوضها الونش هي المرحلة قبل الأخيرة للاعب، والتى سيخوض بعدها مرحلة التأهيل في الملعب، تمهيدا للعودة للملاعب والمشاركة مع فريقه في الموسم الجديد.

ويتواصل الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بصورة مستمرة مع محمود حمدى "الونش" للاطمئنان على مرحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبى التى يخوضها اللاعب خلال الفترة الحالية بالإمارات.

وكان محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، قد أكد أن العملية التي أجراها «الونش» عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبى الأمامى بواسطة المنظار الجراحى، موضحا أن حالة «الونش» مطمئنة بعد إجراء الجراحة، في أحد مستشفيات ألمانيا.