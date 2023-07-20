شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك واتحاد المنستيرى التونسى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للتدريبات السبت المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى فى افتتاح مشوار الفريق بالبطولة العربية، حيث حصل الفريق على راحة عقب نهاية المباراة الأخيرة له بالدورى أمام فاركو والتى انتهت بالتعادل 2/2 فى الجولة الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك امام اتحاد المنستيرى التونسى فى البطولة العربية

تقام مباراة الزمالك واتحاد المنستيرى يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، على أن يلتقى الزمالك مع الشباب السعودى فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

من ناحية أخرى شاهد الكولومبى عددا من الفيديوهات الخاصة بالفريق التونسى، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته فى حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، التى تجمعهما يوم 28 يوليو.

كما حرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الفريق الأبيض الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك فى البطولة العربية

الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة

الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة