شكرا لقرائتكم خبر عن الفائز من الأهلى والداخلية يواجه المصرى 3 أغسطس فى ربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفائز من الأهلي والداخلية في دور الـ16 بكأس مصر أمام المصري يوم 3 أغسطس المقبل في ربع نهائي البطولة.

وقرر اتحاد الكرة ورابطة الأندية منح الأندية راحة من يوم 3 أغسطس حتي موعد انطلاق الموسم الجديد أواخر سبتمبر المقبل.

ورفض اتحاد الكرة طلب نادي الداخلية بتأجيل مباراته أمام الأهلي في دور ال16 بكأس مصر والمقرر لها يوم 30 يوليو الجاري بداعي انتهاء عقود أغلب لاعبيه وعدم امتلاكه سوي 8 لاعبين للمباراة خاصة بعد فتح القيد للموسم الجديد 27 يوليو.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الجبلاية لا تتحمل مشكلة انتهاء معظم عقود لاعبيه كما أنه لا يوجد موعد آخر لإقامة المباراة في ظل الارتباطات الكثيرة في الفترة المقبلة ورغبة المجلس في انهاء أكبر عدد من مباريات الكأس خلال الفترة الحالية .