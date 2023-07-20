شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الجهاز المعاون لأيمن الرمادي لتدريب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى أيمن الرمادى المدير الفني السابق لأسوان ، المهمة الفنية لفريق سيراميكا خلفا لحلمي طولان ، حيث قاد الرمادي مران الفريق أمس استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى بنهائى كأس رابطة الأندية.

واختار أيمن الرمادي الجهاز المعاون له في قيادة سيراميكا ، حيث تولي أحمد بيبو المدير الفني السابق للجونة منصب المدرب العام ، وأحمد سعيد أوكا تولي منصب المدرب المساعد، وأحمد كمال مدرب حراس.

ويسعى أيمن الرمادى نحو تحقيق البطولة الأولى له عقب توليه القيادة الفنيه لفريق سيراميكا خلفا للمدرب حلمى طولان .

ومن المقرر أن يلاقى سيراميكا نظيره المصرى البورسعيدى فى نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري في الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.