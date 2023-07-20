شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يرد على شائعات رحيله بتقبيل شعار الزمالك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الشائعات التى أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن رغبته فى الرحيل عن الفريق الأبيض.

ونشر محمد عواد صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة ظهر فيها مقبلاً شعار نادى الزمالك فى إشارة إلى إنتمائه إلى النادى الأبيض وعدم رغبته فى الرحيل.

فى سياق مختلف يبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية، من السبت المقبل، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.

وطلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تقريراً شاملاً عن الاتحاد المنستيرى التونسى قبل مواجهته فى الجولة الأولى من البطولة العربية المقرر لها يوم 28 يوليو الجارى.

وشاهد الكولومبى عددا من الفيديوهات الخاصة بالفريق التونسى، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته فى حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، التى تجمعهما يوم 28 يوليو.