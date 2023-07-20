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الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر إلى الدوري السعودي، بنهاية الموسم الجاري.

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية :وكيل محمد الشناوي، تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي، عن تلقي اللاعب عرضًا من الدوري السعودي.

وأضاف: الأهلي لن يقف أمام محمد الشناوي، رغم أن المسؤولين لديهم ثقة أن تعويض رحيله صعب للغاية، خاصة وأنه يمثل 40% من قوة الفريق.

وواصل:الأهل ينتظر العرض الرسمي، لحسم مصير رحيل محمد الشناوي عن الفريق، لكنه حدد سعر بيعه بشكل مبدئي.

وأتم:الأهلي حدد 5 ملايين دولار، سعر مبدئي لرحيل محمد الشناوي عن الفريق، في حال تلقيه عرضًا سعوديًا بشكل رسمي.

ويبحث النصر السعودي، عن التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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