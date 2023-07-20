شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للسلاح يخطر حكام الفراعنة باختبار الشارة الدولية سبتمبر بجوهانسبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الدولى للسلاح الاتحاد المصرى، بانعقاد اختبار الشارة الدولية للحكام فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا فى الفترة من 22 و حتى 25 سبتمبر القادم.

وأعلم الاتحاد المصرى للسلاح الحكام بغلق باب التقديم يوم 27 يوليو وفقا لما حدده الاتحاد الدولى.

من ناحية أخرى يستعد المنتخب المصرى لخوض منافسات بطولة العالم بإيطاليا الشهر الجارى بقائمة جاءت تفاصيلها كالتالي:

سلاح سيف المبارزة رجال: "أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمت قائمة السيدات: "ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".

وتضم قائمة سلاح الشيش رجال كلا من: "علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، فيما ضمت قائمة السيدات: "يارا الشرقاوى ونورا منير ونهى هانى وملك حمزة".

وضمت قائمة سلاح السيف رجال: "زياد السيسى ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، بينما تشارك "ندى حافظ" فى منافسات السيدات.

ويقود المنتخب الوطنى جهاز فنى مكون من: ك. فاليرو اسبرومتنى وك. ماهر حمزة لسلاح الشيش، بينما يقود فريق سلاح سيف المبارزة د.سيد سامى مديرا فنيا ود. سامح مجدى، ويشرف على فريق سلاح السيف ك. فينسين وكجمال عبد اللطيف.