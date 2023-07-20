كأس العالم للسيدات.. أستراليا تتعادل سلبيًا مع أيرلندا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مباراة منتخبي أستراليا ونظيره أيرلندا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للسيدات.

حيث انطلقت اليوم الخميس، مباريات المجموعة الأولى والثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في الملف المشترك بين أستراليا ونيوزيلندا معا.

ويقع منتخبا أستراليا ونظيره أيرلندا في المجموعة الثانية التي تضم كندا ونيجيريا.

وكان منتخب نيوزيلندا للسيدات لكرة القدم قد حقق فوزًا صعبًا علي نظيره منتخب النرويج في أولي مباريات بطولة كأس العالم للسيدات والتي تنظم بملف مشترك بين أستراليا ونيوزيلندا، ولأول مرة بمشاركة 32 منتخب بينهم ممثل وحيد للعرب المنتخب المغربي، بين منتخبي النرويج ونيوزيلندا للسيدات بالتعادل السلبي دون أهداف.

المشاركون في كأس العالم للسيدات:

تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل 4 سنوات ويلعب فيها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم بعد تأهلهم في التصفيات المؤهلة، ويشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بزيادة ثمانية فرق عن كأس العالم السابقة التي أقيمت في فرنسا عام 2019، بعدما كانت بنظام 24 منتخبًا.

مجموعات بطولة كأس العالم للسيدات 2023

وجاءت مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية ايرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

تطبيق تقنية الكرة وحكم الفيديو في مونديال السيدات:

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيكون هناك تحكيم متطور في كأس العالم للسيدات 2023، والتي ستكون من خلال التعاون مع الاتحادات القارية الستة، إذ قام فيفا باستدعاء ٣٣ حكمًا و٥٥ حكمًا مساعدًا و١٩ عضوًا من فريق التحكيم بغرفة الفيديو VAR.

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم للسيدات يتم اختيار 6 سيدات ليكونا ضمن فريق التحكيم بالفيديو في المباريات، لتشهد نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا الكثير من المستجدين عن النسخة الأخيرة في فرنسا 2019.

وفي نسخة أستراليا ونيوزيلندا 2023 سيكون هناك فريق لتقنية حكم الفيديو يتكون من ١٩ عضوًا، سيتواجد ضمنهم 6 سيدات للمرة الأولى.

وفي كأس العالم للسيدات 2023 سيتم تطبيق تقنية الكرة OCEANUZ، والتي من خلالها يمكن للحكام الحصول على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي.

والتي تعمل على تحديد موقع اللاعب داخل الملعب بفضل الذكاء الاصطناعي، كما يعمل تقنية الكرة OCEANUZ على اكتشاف التسلل بطريقة شبه آلية.