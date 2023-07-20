مدرب إنتر ميامي يكشف موعد الدفع  بــ ميسي وبوسكيتس في المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الأرجنتيني لنادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم خيراردو "تاتا" مارتينو عن موعد الدفع بالثنائي الوافدين الجديدين مواطنه ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس.

موعد الدفع:

وقال إنه ينوي يدفع بهما غدًا الجمعة أمام فريق كروز أزول المكسيكي ضمن "كأس الدوريين".

وقال مارتينو في تصريحات تليفزيونية :لا أستبعد الدفع بهما خلال البطولة التي تجمع بين فرق أميركية ومكسيكية.

وأضاف: بقيت حصة تدريبية واحدة وسنتحدث معهما لنرى كيف يشعرون وبعد ذلك سنقرر، ويمكننا أن نتوقع رؤيتهما يوم الجمعة لكنني لا أريد التسرع.

ووقع الزميلان السابقان في نادي برشلونة الإسباني حتى عام 2025 مع نادي إنتر ميامي، وتم تقديم صاحب الكرة الذهبية سبع مرات إلى جماهير النادي الأحد أمام جماهير كبيرة.

معاناة:

ويعاني إنتر ميامي منذ مواسم عدة في الدوري الأميركي حيث كانت نتائجه مخيبة للآمال ،ودون انتصار في 11 مباراة ومُني السبت بخسارته الـ14 في 22 مباراة هذا الموسم.