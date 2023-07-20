كأس العالم للسيدات.. أستراليا تضرب أيرلندا بهدف نظيف

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب أسترالياُ للسيدات لكرة القدم فوزًا هامًا علي نظيره منتخب أيرلندا، في المباراة التي إنتهت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للسيدات التي إنطلقت اليوم.

وإنطلقت بطولة المونديال اليوم الخميس، بمواجهة منتخبي النرويج ونيوزيلاند البلد المستضيف والتي حسمها أصحاب الأرض لصالحهم.

وفاز منتخب أستراليا بهدف نظيف عن طريق اللاعبه ستيف كاتلي في الدقيقة 52 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزار سجلتها بنشاك في شباك مرمي أيرلندا.

أحداث مباراة أستراليا وأيرلندا

دخلت أستراليا المباراة بقوة لكنها لم تتمكن من خلق أي فرص حقيقية في المراحل الافتتاحية من المباراة على مرمى كورتني بروسنان.

وحاولت أستراليا إيجاد مساحات عبر الأطراف في ظل غياب مهاجمتها النجمة سام كير، وذلك عبر إيلي كابنتر وهايلي راسو وكورتني فاين.، إلا أن الدفاع الأيرلندي كان صامدًا في أول ظهور له في نهائيات كأس العالمFIFA .

ولكن مع بداية الشوط الثاني، استغرق الأمر ست دقائق فقط حتى نجحت أستراليا من كسر الجمود، بعد دفع راسو من جانب ماريسا شيفا في منطقة الجزاء، لتمنح الفرصة لستيف كاتلي بالتسجيل ووضع الفريق المضيف في المقدمة. بينما حاولت أيرلندا التقدم بقوة وإدراك التعادل مع القيام بتغييرات هجومية كبيرة، لكنهم لم يتمكنوا من اختراق الدفاع الأسترالي.

سيطرت أستراليا بهذا الفوز الصعب على المجموعة الثانية، وهو خبر جيد خاصةً بعد إصابة سام كير، بينما ستخوض أيرلندا معركة مع نيجيريا وكندا في المقابلتين القادمتين.

بهذا الفوز تصدر منتخب أستراليا للسيدات المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

أستراليا 3 نقاط

كندا 0 نقاط

نيجيريا0 نقاط

جمهورية أيرلندا 0 نقاط

المشاركين في كأس العالم للسيدات:

تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل 4 سنوات ويلعب فيها 32 منتخبًا نسائيًا ممثلين منتخبات بلادهم بعد تأهلهم في التصفيات المؤهلة، ويشارك في البطولة 32 منتخبًا للمرة الأولى بزيادة ثمانية فرق عن كأس العالم السابقة التي أقيمت في فرنسا عام 2019، بعدما كانت بنظام 24 منتخبًا.

مجموعات بطولة كأس العالم للسيدات 2023

وجاءت مجموعات بطولة كأس للسيدات 2023، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية ايرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.