صبحي: البرلمان اللبناني له مواقف وطنية على صعيد القضايا العربية

ياسر رشاد - القاهرة - خلال مشاركته في فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023..

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالمواقف الوطنية للبرلمان اللبناني على الصعيد العربي، من أجل ترسيخ التعاون والتكامل بين الدول العربية، ودور البرلمان اللبناني الفاعل في إيجاد أطر تُسهم في تحقيق طموحات وتطلعات الدول والشعوب العربية، وإيجاد دور فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في شتي المجالات.



أكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها والنواة الحقيقية لنهضتها، داعيًّا إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم والعمل على تأهيلهم التأهيل العلمي الحديث والدفع بهم نحو آفاق أرحب، مشددًّا على ضرورة تبني الأفكار الشابة المبدعة ودعمها بشتى السبل وتوفير ما يلزمهم من إمكانيات كافة للمساهمة في إخراج أفكارهم الإبداعية والاستفادة بها في أوطاننا العربية.

من جانبه، أشاد رئيس البرلمان اللبناني بالدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب على المستوى العربي، من خلال إطلاق فخامته لعام 2023 عام الشباب العربي، مثمنًا الدور المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك، معربًا في الوقت ذاته عن اعتزاز البرلمان اللبناني بالإنجازات المصرية في شتي المجالات في الآونة الأخيرة، مشيدًا بجهود وزير الشباب والرياضة المصري في النهوض بقطاع الرياضة في مصر والتي تعكس مكانة جمهورية مصر العربية، وما وصلت إليه من نهضة وإنجازات رائدة، وكذلك الاهتمام غير المسبوق بالشباب المصري والعربي.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني:

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالسيد/ نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبناني، بحضور وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور ياسر علوي سفير مصر في لبنان، وذلك على هامش حضور حفل إطلاق فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".

تناول اللقاء، الحديث حول أهم القضايا على الساحة العربية، ودور مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء الحديث حول الإعداد لتنظيم برلمان الشباب العربي.

خلال اللقاء، نقل الدكتور أشرف صبحي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للسيد/ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، وشكره على دعمه المتواصل للقضايا العربية، وكذا دعمه ومساندته لعلاقات التعاون الثنائي وحرصه المستمر على دفع وتعزيز العلاقات مع مصر.

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