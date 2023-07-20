شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفسخ تعاقده مع المهاجم الغينى أليا سيلا بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة، في فسخ التعاقد مع الغيني أليا سيلا مهاجم الفريق السكندرى، بالتراضى بناء على طلب من أحمد سامى المدير الفني الذى أكد عدم الحاجة لخدماته الموسم المقبل.

وخرج أليا سيلا من حسابات الجهاز الفني لسموحة في الكثير من المباريات في الموسم الماضى، وطلب أحمد سامى برحيله، ليعقد مسئولو سموحة جلسة مع اللاعب ويتم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضى.

وقدم أحمد سامى تقريره الفنى لمجلس إدارة سموحة باللاعبين الراحلين والباقين معه وموقف اللاعبين المعارين من الأندية الأخرى، والمراكز التى يحتاج لتدعيمها من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى للموسم الجديد بعد العودة من الإجازة التي حصل عليها الفريق.

ومنح أحمد سامى لاعبى سموحة 10 أيام راحة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من بطولة الدورى.

ويشارك اللاعبون الجدد في بداية فترة الإعداد للفريق السكندرى وهم المغربى عبد اللطيف بن قسو ومحمود وحيد بجانب محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى اللذين تم تجديد إعارتهم من الأهلى.