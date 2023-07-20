شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمباراة الاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للتدريبات السبت المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى فى افتتاح مشوار الفريق بالبطولة العربية، حيث حصل الفريق على راحة عقب نهاية المباراة الأخيرة له بالدورى أمام فاركو والتى انتهت بالتعادل 2/2 فى الجولة الأخيرة.
- موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى التونسى ؟
تقام مباراة الزمالك واتحاد المنستيرى يوم الجمعة 28 يوليو الجارى في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على أن يلتقى الزمالك مع الشباب السعودى فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.
- كيف يستعد أوسوريو مدرب الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري ؟
طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تقريراً شاملاً عن الاتحاد المنستيرى التونسى قبل مواجهته فى الجولة الأولى من البطولة العربية المقرر لها يوم 28 يوليو الجارى.
وشاهد الكولومبى عددا من الفيديوهات الخاصة بالفريق التونسى، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته فى حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، التى تجمعهما يوم 28 يوليو.
يبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية، من السبت المقبل، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
- موعد سفر بعثة الزمالك إلي السعودية للمشاركة في البطولة ؟
استقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.- مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية ؟
الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة
الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة
الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة
- ما قيمة الجوائز المالية للبطولة العربية ؟
تصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية فى النسخة الحالية 10 ملايين دولار، ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصرى وفق لما أعلنه الاتحاد العربى لكرة القدم عبر موقعه الرسمى.
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