كيف يستعد الزمالك لمباراة الاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية؟

تقام مباراة الزمالك واتحاد المنستيرى يوم الجمعة 28 يوليو الجارى في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على أن يلتقى الزمالك مع الشباب السعودى فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

- كيف يستعد أوسوريو مدرب الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري ؟

طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تقريراً شاملاً عن الاتحاد المنستيرى التونسى قبل مواجهته فى الجولة الأولى من البطولة العربية المقرر لها يوم 28 يوليو الجارى.

وشاهد الكولومبى عددا من الفيديوهات الخاصة بالفريق التونسى، من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس وطريقته فى حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة، التى تجمعهما يوم 28 يوليو.