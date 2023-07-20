شكرا لقرائتكم خبر عن خماسى مصري ضمن قائمة الحكام فى البطولة العربية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد العربي لكرة القدم ، عن قائمة حكام البطولة العربية التي يشارك فيها الزمالك ، والتي تنطلق بداية من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس، حيث يتواجد خمس حكام مصريين في قائمة الحكام .

وجاء الثلاثي المصري محمود البنا وأمين عمر ومحمود عاشور ضمن حكام الساحة في القائمة ، فيما جاء الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام ضمن حكام الحكام المساعدين .

وجاءت قائمة الحكام للبطولة كالتالي ..



الحكام

وضمت قائمة حكام الساحة كلًّا من:

خالد الطريس، ماجد الشمراني، ومحمد الهويش من السعودية.

أمين عمر، محمود البنا، ومحمد عاشور من مصر.

صادق السالمي وهيثم قيراط من تونس.

بن إبراهيم الحلو ولطفي بكواسه من الجزائر.

رضوان جيد وسمير كزاز من المغرب.

أحمد العلي من الكويت.

عبدالرحمن جاسم ومحمد الشمري من قطر.

عادل النقبي وعمار الجنيبي من الإمارات.

علي صباح ومهند قاسم من العراق.

بيد دحان من موريتانيا.

عبدالواحد حروديه وأحمد عبدالرزاق من ليبيا.

أدهم مخادمة من الأردن.

محمود علي من السودان.

حنا حطاب من سوريا.

حسين أبو يحيى من لبنان.

ومن الحكام المساعدين تضم القائمة كلًّا من:

هشام الرفاعي وفيصل القحطاني من السعودية.

أحمد حسام ومحمود أبو الرجال من مصر.

خليل حساني وأيمن إسماعيل من تونس.

قوراري مقران وزرهوني أكرم من الجزائر.

الحسن أزكاو ومصطفى أكراد من المغرب.

عبدالهادي العنزي وأحمد صادق من الكويت.

طالب المري وسعود أحمد من قطر.

جاسم عبدالله آل علي وعلي النعيمي من الإمارات.

حيدر عبدالحسين وأمير داؤود من العراق.

إبراهيم سالم ويوسف محمد من موريتانيا.

عطية عيسى ووليد الحجاوي من ليبيا.

محمد جعفر وعبدالله صالح من البحرين.

أبو بكر العمري وراشد الغيثي من عمان.

أحمد الرويلي ومحمد خلف من الأردن.

محمد عبدالله وعمر حامد من السودان.

علي أحمد ومازن زيزفون من سوريا.