شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يوافق علي التجديد للداخلية لمدة موسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق محمد نجيب مدافع فريق الداخلية ولاعب الأهلي السابق، علي التجديد للفريق لمدة موسم إضافي جديد ، وذلك بعد جلسة جمعته مع اللواء عثمان دسوقي المشرف العام للفريق .

ونجح مسؤولي نادي الداخلية ، في تجديد عقود اللاعبين الأربعة الأجانب المحترفين فى صفوف الفريق لمدة موسم إضافي جديد، بعد استمرار الداخلية بدوري الأضواء للموسم المقبل.

ويعقد مسؤولي نادي الداخلية، جلسة الأسبوع المقبل مع علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لحسم مصير بقاءه أو رحيله عن تدريب الفريق بعد النجاح فى البقاء، في دوري الأضواء.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة معرفة طلبات المدير الفنى المادية، بالإضافة إلي الصفقات الجديدة التي يحتاجها واللاعبين الراحلين عن الفريق، وبناءً عليه ستتخذ إدارة نادي الداخلية قرارها بشأن علاء عبدالعال.

وتمكن نادي الداخلية من البقاء في دوري الأضواء بعد منافسة شرسة مع فريقي أسوان وغزل المحلة.