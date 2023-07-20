شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير والتر بواليا خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر العائد من الإعارة خلال الساعات القادمة، في ظل خروج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني في الموسم المقبل، ويرفض قيد بواليا في قائمة الأهلي.

ويترقب بواليا خيارين مع الأهلي الأول وهو إعارته لأيا من الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب وأبرزها الجونة ناديه السابق، أو فسخ عقده كما حدث مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، بعد التنازل عن مستحقاته لدى القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير بواليا خلال الساعات القادمة، وإن كان فسخ التعاقد بالتراضي يأتي من ضمن الحلول المطروحة، حال رفض اللاعب الخروج للإعارة مجددا والرحيل مجانا عن القلعة الحمراء وتحديد مستقبله منفردا.

وانضم والتر بواليا إلى الأهلي قبل موسمين قادما من الجونة، ولكنه لم ينجح مع الفريق الأحمر وتمت إعارته إلى أكثر من نادي في تركيا والسعودية، قبل أن يعود مجددا إلى القلعة الحمراء في الصيف الحالي.