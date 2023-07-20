شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المصرى فى كأس رابطة الأندية حتى الوصول للنهائى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر المصرى البورسعيدى في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل، مواجهة نارية مع فريق سيراميكا في إطار نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في النسخة الثانية للبطولة.

وعقد ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات داخل معسكر المصري استعداداً لمواجهة سيراميكا في نهائي كأس الرابطة يوم السبت المقبل.

وحذر عبد الرازق لاعبي المصري من الانتفاضة الكروية المرتقبة لفريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية الجديدة لأيمن الرمادي والذي تولى مهمة الفريق بعد رحيل حلمي طولان، مؤكداً أن لاعبي سيراميكا سيبذلون أقصى ما لديهم لإقناع مدربه الجديد في مواجهة المصري.

ونستعرض مشوار المصرى في كأس رابطة الأندية في التقرير التالى..دور الـ16

انسحاب الأهلى من دور الـ16 أمام المصرى، وتأهل بفوز اعتبارى 3/ 0.

دور ربع النهائي

المصرى 2/ 0 الإسماعيلى

نصف النهائي

الفوز على فيوتشر 3 /1 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبى 0 / 0

وحسم النادي المصري المركز الخامس في مسابقة الدوري للموسم الجاري بشكل رسمي، وذلك بعد هزيمة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس حالياً برصيد 47 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وخاض المصري 33 جولة، ويتبقى للمصري مباراة واحدة مؤجلة أمام النادي الأهلي، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 44 في المركز السابع بعد خوض جميع مبارياته بالمسابقة.