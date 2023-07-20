شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 20 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 7 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها استئناف محمود حمدي الونش مدافع الزمالك برنامجه التأهيلي للعودة من الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

الاتحاد الدولى للسلاح يخطر حكام الفراعنة باختبار الشارة الدولية سبتمبر بجوهانسبرج

أخطر الاتحاد الدولى للسلاح الاتحاد المصرى، بانعقاد اختبار الشارة الدولية للحكام فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا فى الفترة من 22 و حتى 25 سبتمبر القادم.

وأعلم الاتحاد المصرى للسلاح الحكام بغلق باب التقديم يوم 27 يوليو وفقا لما حدده الاتحاد الدولى.

الأهلى راحة 24 ساعة غدا.. ويستأنف التحضير لمباراة بيراميدز السبت

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية غدا الجمعة، ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد بيراميدز يوم الأحد المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري، على أن يستأنف تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل على ملعب مختار التتش.

وتدرب فريق الأهلي اليوم الخميس بدون راحة عقب التعادل مع حرس الحدود 1/1 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الـ33 ، وشهدت نهايتها احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري رقم 43 في تاريخه.

الزمالك يدرس الاعتذار عن عدم المشاركة فى البطولة العربية لليد

يدرس مسئولو نادى الزمالك الاعتذار عن عدم المشاركة فى البطولة العربية لكرة اليد المحدد لها أغسطس المقبل بالسعودية.

ونجح مؤخرا مسئولو نادى الزمالك فى تمديد تعاقد ثلاثى فريق كرة اليد " أحمد حسام و أحمد مؤمن صفا و محمد بسيونى " مودى "، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

محمد عواد يرد على شائعات رحيله بتقبيل شعار الزمالك.. صورة

رد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الشائعات التى أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن رغبته فى الرحيل عن الفريق الأبيض.

ونشر محمد عواد صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة ظهر فيها مقبلاً شعار نادى الزمالك فى إشارة إلى إنتمائه إلى النادى الأبيض وعدم رغبته فى الرحيل.

تعرف علي الجهاز المعاون لأيمن الرمادي لتدريب سيراميكا

تولى أيمن الرمادى المدير الفني السابق لأسوان ، المهمة الفنية لفريق سيراميكا خلفا لحلمي طولان ، حيث قاد الرمادي مران الفريق أمس استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى بنهائى كأس رابطة الأندية.

واختار أيمن الرمادي الجهاز المعاون له في قيادة سيراميكا ، حيث تولي أحمد بيبو المدير الفني السابق للجونة منصب المدرب العام ، وأحمد سعيد أوكا تولي منصب المدرب المساعد، وأحمد كمال مدرب حراس.

الفائز من الأهلى والداخلية يواجه المصرى 3 أغسطس فى ربع نهائى الكأس

يلتقي الفائز من الأهلي والداخلية في دور الـ16 بكأس مصر أمام المصري يوم 3 أغسطس المقبل في ربع نهائي البطولة.

وقرر اتحاد الكرة ورابطة الأندية منح الأندية راحة من يوم 3 أغسطس حتي موعد انطلاق الموسم الجديد أواخر سبتمبر المقبل.

الونش يظهر فى الجيم ويخوض المرحلة قبل الأخيرة من علاج الصليبى

يواصل محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عملية التأهيل من إصابة الرباط الصليبي،التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض.

وظهر الونش فى أحد صالات "الجيم" خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية التى تساعده فى عملية التأهيل من الصليبى.