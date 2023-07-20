شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح سلاح سيراميكا فى نهائى كأس الرابطة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل، مع فريق المصرى البورسعيدى، في إطار نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في النسخة الثانية للبطولة.

وقاد أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا التدريبات، بحثا عن تحقيق البطولة الأولى له عقب توليه القيادة الفنية لفريق سيراميكا خلفا للمدرب حلمى طولان .

وشهدت بطولة كأس رابطة الأندية تأهل المصرى وسيراميكا إلى النهائي، حيث نجح فريق سيراميكا في تحقيق الانتصار في 3 مباريات خلال أدوار البطولة بنفس السيناريو وهو التعادل والفوز بركلات الترجيح.

ونستعرض مشوار سيراميكا في بطولة كأس رابطة الأندية في التقرير التالى..دور الـ16

سيراميكا يفوز على سموحة 5/ 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/ 1

ربع النهائي

الفوز على البنك الأهلى 4 /3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2/ 2

نصف النهائي

الفوز على الاتحاد السكندرى 4 /3 بعد التعادل السلبى 0 / 0

جدير بالذكر أن فريق فيوتشر هو حامل اللقب لهذه البطولة في عامها الأول بعد الفوز في النهائي على غزل المحلة بخماسية نظيفة، ولكنه ودع البطولة في دور نصف النهائي أمام المصرى بركلات الترجيح.